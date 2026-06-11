Тест показал ускорение AirDrop в iOS 27 почти на 70%

Блогер Тим Скофилд протестировал обновленный AirDrop в бета-версии iOS 27 и сравнил ее производительность с iOS 26 после заявлений Apple об ускорении передачи данных до 80%. Ролик был опубликован на YouTube.

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В рамках тестирования использовался видеофайл длительностью 7 минут 30 секунд объемом 3,5 ГБ. Передача контента с устройства под управлением iOS 27 на смартфон с iOS 26 заняла 2 минуты 11 секунд. При обмене тем же файлом между двумя устройствами с установленной iOS 27 время сократилось до 41 секунды.

Таким образом, фактический прирост скорости в тестовых условиях составил около 69%. Результат подтверждает заметное ускорение работы AirDrop, однако пока остается ниже максимального показателя, озвученного Apple во время презентации платформы.

Кроме того, производительность беспроводной передачи зависит от множества факторов, включая качество соединения, расстояние между устройствами и используемую сборку операционной системы. Не исключено, что в финальной версии iOS 27 компания оптимизирует работу AirDrop и приблизит реальные показатели к заявленным значениям.

Полноценный выход iOS 27 ожидается осенью, вскоре после презентации iPhone 18 Pro. Сейчас доступна бета-версия для разработчиков.