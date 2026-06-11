В Кремле назвали условие возвращения зарубежных сервисов в РФ

Чтобы вернуться в Россию, иностранные интернет-сервисы должны соблюдать закон.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов", - пояснил Песков, отвечая на вопрос, могут ли Telegram, YouTube и другие вернуться в Россию.

Напомним, что Минцифры и Роскомнадзор получили от интернет-сервиса Roblox подтверждение готовности соблюдать требования российского закона. Будут введены меры по защите детей от вредной и опасной информации и от нежелательного поведения других пользователей. Доступ к американскому интернет-сервису Roblox в России был ограничен в начале декабря 2025 года.