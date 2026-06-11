Назван самый популярный смартфон в России

Базовый iPhone 11 во второй раз возглавил рейтинг самых популярных смартфонов в России. В пятерку лидеров рейтинга за весну вошел Samsung Galaxy A16. Это следует из исследований сервиса ЮKassa и виртуального оператора "Сбермобайл", которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков "Сбермобайла", лидером у россиян остался iPhone 11, вторую строчку удержал Realme Note 50. Тройку замыкает Samsung Galaxy A16, сменив на этой позиции iPhone 13. Четвертое место занял iPhone 13, пятое - Xiaomi Redmi 9C NFC, который сохраняет место в топе второй год подряд. Специалисты компании объясняют вхождение Samsung в тройку лидеров растущим интересом пользователей к корейским устройствам.

Как следует из аналитики ЮKassa, весной продажи бытовой электроники выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек снизился на 17%, до 11,48 тыс. рублей. Тренд обусловлен, по данным компании, увеличением срока владения одним гаджетом и перераспределением бюджетов в пользу проверенных моделей среднего ценового сегмента.

Данные ЮKassa получены на основе продаж подключенных к сервису магазинов электроники. Информация "Сбермобайла" выведена исходя из базы абонентов и моделей телефонов, подключивших продукты оператора.