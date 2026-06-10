Гигантское кладбище китов нашли у берегов Австралии

У юго-западных берегов Австралии было обнаружено гигантское глубоководное кладбище китов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаб-квартиры Китайской академии наук.

В сообщении уточняется, что китайские исследователи (группа океанологов под руководством профессора Института глубоководных наук и инженерии КАН Пэна Сяотуна) обнаружили гигантское глубоководное кладбище китов, куда на протяжении последних 5,3 миллионов лет попадали туши большого числа морских животных.

Океанологи совершили несколько погружений в данном регионе Индийского океана на батискафе "Фэньдоучжэ" и обнаружили огромное число останков китов, разбросанных на большой площади. Ученые предполагают, что это могло произойти из-за V-образной формы дна, а также того, что в регионе сконцентрированы любимые китами источники пищи.

Изучение такого огромного "некрополя" поможет прояснить историю эволюции клюворылых китообразных. Исследователи отмечают, что в этой части разлома Диамантина может находиться больше 10 миллионов останков китов, и часть их них находится на рекордно большой глубине – 6 789 метров.