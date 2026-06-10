Ученые США обвинили Россию в применении спутника для создания GPS-помех

Американские исследователи заявили, что обнаружили необычные сбои в работе GPS сразу над огромной территорией — от Норвегии и Гренландии до Испании и Польши. Доклад опубликован на сервере препринтов Корнеллского университета.

Ученые пояснили, что собрали данные наземных станций по всему миру, тщательно изучили их и пришли к выводу, что источник сигнала находится не на Земле, а на орбите.

Специалисты предположили, что помехи исходят от российского спутника «Космос-2546» (тип «Молния»), который входит в систему предупреждения о ракетном нападении.

По их словам, аппарат запущен в 2020 году, работает на высокоэллиптической орбите, большую часть времени находится на высоте в десятки тысяч километров и наблюдает за Северным полушарием.

Исследователи отметили, что речь идет не о постоянном подавлении глобальной навигационной системы США, а о периодическом воздействии на нее извне, когда фиксируется резкое снижение мощности сигнала на короткий период времени.

Ученые подчеркнули, что это первый известный случай, когда источник GPS-помех удалось отследить до космического аппарата.

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Напомним, что последний российский спутник типа «Молния» был запущен в 2003 году, завершил свою работу в конце 2000-х годов. В настоящее время на высокоэллиптической орбите находятся «Меридиан», «Меридиан-М» и «Арктика-М».