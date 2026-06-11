Исследование: животные умеют бороться с диктатурой в стаях

Представление о дикой природе как о мире, где всецело правят жестокие и всесильные вожаки, оказалось неполным. Международная группа исследователей опубликовала в журнале Trends in Ecology and Evolution первую теоретическую работу, посвященную феномену «уравнивающего поведения» (левелинга) в сообществах животных. Биологи доказали, что менее влиятельные особи обладают целым арсеналом коллективных стратегий, которые позволяют сдерживать агрессию лидеров и регулировать баланс сил ради выживания всей группы.

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Сам термин «левелинг» пришел из антропологии. В 1990-х годах ученый Кристофер Бём описал, как в человеческих общинах охотников-собирателей подавлялся авторитаризм: с помощью критики, насмешек, неповиновения или изгнания слишком амбициозных соплеменников. Новое исследование под руководством доктора Данаи Папагеоргиу из Берлинского университета имени Гумбольдта показало поразительное сходство между поведением людей и животных — от приматов и птиц до беспозвоночных.

Борьба с деспотизмом

Когда доминантные особи ведут себя излишне агрессивно, стремясь монополизировать пищу или половых партнеров, остальная группа включает защитные механизмы.

Инструменты борьбы зависят от вида. Например, у карликовых мангустов недовольство проявляется в пассивном бойкоте: подчиненные особи лишают вожака социального одобрения, отказываясь чистить ему шерсть (груминга) или находиться рядом. В более сложных иерархиях, например у шимпанзе, пятнистых гиен и мандрилов, слабые особи создают коалиции, чтобы физически дать отпор агрессору. Порой протест принимает форму саботажа: когда альфа-самцы грифовых цесарок захватывают лучшие источники корма, остальные птицы просто разворачиваются и уходят, уводя за собой всю стаю и заставляя эгоистичного лидера следовать за большинством.

Риск быть лидером

«Образ абсолютного доминанта неполон. Власть в дикой природе имеет свои границы. Проявляя агрессию в одной сфере, вожак часто расплачивается потерей влияния в другой, вплоть до полного изгнания из общины», — объясняет Данаи Папагеоргиу.

Уравнивающее поведение всегда регулируется балансом рисков и выгоды. В будущих проектах ученые задействуют видеозаписи с беспилотников и GPS-трекеры, которые позволят с точностью до сантиметра отслеживать перемещения и социальные бунты внутри популяций.