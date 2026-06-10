Пользователей смартфонов Samsung призвали обновить прошивку

Samsung начала распространение июньского обновления безопасности 2026 года для флагманской линейки смартфонов Galaxy S26. Первыми доступ к новому программному обеспечению получили пользователи устройств в Южной Корее, сообщает SamMobile.

Пакет обновления для моделей Samsung Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra весит 565 МБ, а его распространение осуществляется под номером прошивки S94xNKSS3AZF1. Согласно официальному описанию, обновление устраняет 45 выявленных уязвимостей. Из них 33 связаны с операционной системой Android и были исправлены при участии Google. Пять проблем получили статус критических, тогда как остальные классифицированы как уязвимости высокого уровня опасности.

В Samsung отмечают, что после завершения первоначального этапа развертывания обновление станет доступно пользователям в других регионах мира. В дальнейшем июньский пакет безопасности также будет выпущен для других актуальных смартфонов и планшетов экосистемы Galaxy.

Проверить наличие обновления можно в настройках смартфона в разделе "Обновление ПО".