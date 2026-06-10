Ученый заявил о невозможности прогнозировать супервспышки на Солнце

Современная наука не располагает возможностями для прогнозирования супервспышек на Солнце, поскольку исследователи никогда не наблюдали такие события напрямую и не знают их возможных предвестников.

Об этом в интервью ТАСС рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

"Супервспышки мы, конечно, не прогнозируем. Понимаете, мы не можем прогнозировать события, ни одно из которых не видели своими глазами. Мы не знаем, есть ли у них предвестники. <…> Мы вообще не понимаем, как это выглядит", - подчеркнул Богачев.

По его словам, большинство солнечных вспышек на Землю влияют ограниченно, но раз в тысячу лет происходят супервспышки - в тысячу раз более сильные, чем сейчас.