Модифицирующих Wi-Fi-роутеры ради VPN россиян предупредили об угрозе

Россиян, использующих модифицированные Wi-Fi-роутеры для расширения сетевых возможностей и работы VPN, предупредили о риске заражения новым ботнетом C0XMO.

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Об угрозе «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков.

«На рынке появился новый ботнет C0XMO, который привлекает внимание своей необычной моделью поведения. Его можно сравнить с кукушонком: попав в систему, он фактически «выбрасывает» всех остальных. C0XMO не просто закрепляется на устройстве, а активно вычищает конкурентов – удаляет другие малвари», – отметил Щербаков.

Эксперт пояснил, что ботнет эксплуатирует уязвимость CVE-2021-27137 в популярных кастомных прошивках DD-WRT и способен заражать устройства без аутентификации. Под угрозой находятся маршрутизаторы, точки доступа, видеорегистраторы, Android-устройства и другое оборудование на различных аппаратных платформах.

По словам Щербакова, злоумышленники делают ставку не на новые уязвимости, а на давно известные проблемы безопасности, которые остаются неисправленными на старых устройствах. Особенно уязвимыми оказываются роутеры с кастомными прошивками, которые часто используются для реализации VPN, сегментации трафика и продления срока службы устаревшего оборудования.

«С практической точки зрения вывод здесь простой: основной риск сегодня создают не новые атаки, а отсутствие базовой гигиены. Если устройство не обновляется, не мониторится и продолжает работать в сети, оно с высокой вероятностью станет частью ботнета», – подчеркнул специалист.

В Servicepipe отметили, что в зоне риска находятся как технически продвинутые пользователи, так и компании, использующие перепрошитые устройства в небольших офисах, на складах, в переговорных комнатах или домашних сетях. По словам эксперта, проблема заключается не в самой технологии DD-WRT, а в том, что такие устройства со временем выпадают из процессов контроля и обновления, оставаясь подключенными к сети.