В России оценили последствия введения технологического сбора

Резкого роста цен на ноутбуки и смартфоны в 2026 году не ожидается. Технический сбор не станет значимым фактором удорожания техники в России к концу 2026 года. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Ранее в СМИ распространялась информация о том, что к концу 2026 года гаджеты могут вырасти в цене на 40-50%. Одна из основных причин роста цен - введение технологического сбора с декабря этого года. Платеж составит 500 рублей за ноутбук и 250 рублей за смартфон.

"Мы не прогнозируем резкого роста цен на ноутбуки и смартфоны в текущем году. Технологический сбор не станет значимым фактором удорожания техники. Платеж в 250 и 500 руб. занимает небольшую долю в цене устройства и сам по себе не способен заметно сдвинуть его стоимость", - сказал он.

Богданов отметил, что основное влияние на стоимость ноутбуков и смартфонов оказывает мировой рынок компонентов. Из-за бурного развития искусственного интеллекта и дата-центров крупнейшие производители переориентируют мощности на дорогие чипы памяти для этого сегмента. Этот мировой тренд будет влиять на стоимость техники, но на российском рынке оно будет происходить постепенно: сдерживанию цен способствует укрепление рубля и конкуренция за потребителя, бренды борются за расширение аудитории и стараются выводить новинки на рынок по привлекательным ценам, пояснил он.

Глава АКОРТ также подчеркнул, что сбор призван стимулировать развитие отечественного производства электроники. Подобные инициативы дают наилучший результат, когда прорабатываются вместе с отраслью.

"Бизнес готов конструктивно участвовать в обсуждении параметров сбора, чтобы механизм его уплаты учитывал реальную экономику компаний и работал на развитие рынка", - заметил Богданов. Важно предусмотреть равные условия его действия на российском рынке, отметил он.

Технологический сбор необходимо распространить и на трансграничную торговлю смартфонами, ноутбуками и планшетами. Иначе иностранные импортеры окажутся в еще более выгодных условиях по сравнению с российскими компаниями, заключил Богданов.