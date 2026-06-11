Джеты подсветили скрытые структуры возле черной дыры

Наблюдения за активной галактикой 3C 84 помогли ученым выяснить, что вещество в окрестностях сверхмассивной черной дыры распределено гораздо сложнее, чем считалось ранее. Вместо однородного газового облака там, вероятно, существует сеть плотных сгустков и нитевидных структур.

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3C 84 находится в центре скопления Персея и считается одним из самых ярких радиоисточников на небе. В ее ядре расположена сверхмассивная черная дыра, выбрасывающая в космос мощные струи плазмы, или джеты.

Для изучения окружающей среды астрономы применили необычный метод. Один из джетов использовали в качестве своеобразного "фонаря", позволяющего проследить свойства вещества вблизи черной дыры.

Наблюдения показали, что характеристики отдельных участков струи меняются по мере удаления от центра галактики. Анализ этих изменений позволил сделать вывод о сложном строении окружающего газа.

Полученные данные указывают на то, что вещество вокруг черной дыры организовано не в виде однородного облака, а состоит из множества отдельных сгустков и нитей. Такая структура прослеживается как вдоль направления движения джетов, так и поперек него.

По мнению авторов работы, результаты открывают новые возможности для изучения процессов питания сверхмассивных черных дыр и формирования релятивистских струй, которые считаются одними из самых мощных явлений во Вселенной.