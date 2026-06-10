Microsoft выпустила один из крупнейших патчей безопасности в 2026 году

Microsoft выпустила июньский пакет обновлений безопасности в рамках традиционного Patch Tuesday, устраняющий около 200 уязвимостей. В число исправленных проблем вошли три публично раскрытые уязвимости нулевого дня, однако признаков их активной эксплуатации зафиксировано не было, сообщает BleepingComputer.

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Из общего числа закрытых уязвимостей 33 получили статус критических. Большая часть из них связана с риском удалённого выполнения кода, что представляет повышенную опасность для корпоративных сетей и серверной инфраструктуры. Значительную долю также составили ошибки, позволяющие злоумышленникам повышать уровень привилегий внутри системы.

Одним из наиболее заметных исправлений стала уязвимость CVE-2026-50507, известная под названием YellowKey. Она затрагивала механизм шифрования BitLocker и позволяла получить доступ к защищенным данным при наличии физического доступа к устройству. Уязвимость использовала особенности работы среды восстановления Windows на системах, где для защиты применялся только модуль TPM. В качестве дополнительной меры безопасности Microsoft рекомендует использовать аутентификацию через PIN-код.

Еще одна важная исправленная ошибка была обнаружена в компоненте HTTP.sys. Уязвимость, получившая название HTTP/2 Bomb, позволяла вызвать отказ в обслуживании отправкой специально сформированных запросов, приводящих к чрезмерному потреблению оперативной памяти. Для снижения риска подобных атак компания внедрила новый параметр реестра, ограничивающий количество заголовков в HTTP/2- и HTTP/3-запросах.

Третья публично раскрытая уязвимость нулевого дня затрагивала компонент Collaborative Translation Framework (CTFMON). Ошибка позволяла локальному пользователю повысить привилегии до уровня SYSTEM вследствие некорректной обработки ссылок при работе с файлами. Подробности обнаружения проблемы Microsoft не раскрывает.