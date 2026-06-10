Какие компании доминируют на рынке смартфонов в 2026 году

Смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни человека. На инфографике показано, пользователи каких смартфонов чаще всего выходят в интернет.

Компания StatCounter проанализировала, пользователи каких устройств в мае 2026 года чаще всего выходили в интернет. Этот показатель косвенно указывает на то, какие компании контролируют мировой рынок смартфонов в 2026 году.

© Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

Первое место в рейтинге заняли устройства Apple. Но долю компании в мае пришлось 31,95% интернет-сессий.

На втором месте оказался Samsung с долей 18,84%. Таким образом, по этому показателю компания отстает от своего главного конкурента почти в два раза.

Однако Apple и Samsung значительно обгоняют других производителей гаджетов. Среди китайских компаний лидером стал Xiaomi c долей 8,8%. Также в число лидеров вошли Vivo и Oppo — по 5,6%.

Важно учитывать, что StatCounter измеряет не продажи устройств, а интернет-трафик. Пользователи iPhone в среднем активнее пользуются интернетом. Таким образом, на устройства Apple приходится больше браузерных сессий.