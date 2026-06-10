Индия приостановила запуск Starlink

Индия приостановила процесс согласования запуска спутникового интернет-сервиса Starlink, усилив проверки на фоне опасений, связанных с использованием технологии в военных операциях. Рассмотрение заявки компании застопорилось на уровне МВД, которое оценивает потенциальные риски для национальной безопасности, сообщает Bloomberg.

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Поводом для дополнительного анализа стало применение инфраструктуры Starlink в ходе военных действий против Ирана. Индийские власти выражают обеспокоенность тем, что глобальная спутниковая сеть способна обеспечивать связь в зонах конфликтов без необходимости получения локальных разрешений, что ограничивает возможности национальных регуляторов по контролю над ее работой.

Для Starlink индийский рынок имеет стратегическое значение. После фактической недоступности Китая для американского спутникового оператора Индия остается крупнейшей потенциальной площадкой роста благодаря большому населению и сохраняющемуся дефициту телекоммуникационной инфраструктуры в ряде регионов страны.

Ситуация приобретает особую значимость для материнской компании SpaceX, поскольку сервис Starlink остается одним из ключевых источников ее выручки. Отсрочка выхода на индийский рынок способна негативно повлиять на перспективы дальнейшего расширения бизнеса.

В самой компании подчеркивают, что продолжают взаимодействие с индийскими регуляторами и готовы выполнять местные требования. Среди обсуждаемых условий называют хранение данных и создание десяти наземных шлюзов на территории страны. Также открытым остается вопрос распределения необходимого радиочастотного спектра.