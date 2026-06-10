Ученые выяснили, как рыбы захватили моря после гибели динозавров

После вымирания динозавров 66 миллионов лет назад современные группы рыб быстро заняли освободившиеся экологические ниши и всего за несколько миллионов лет стали доминировать в океанах. К такому выводу пришли палеонтологи, обнаружившие в Египте окаменелости возрастом 62,2 миллиона лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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В Восточной пустыне Египта ученые нашли останки 21 вида рыб, относящихся к девяти различным отрядам. Среди них оказались древнейшие известные представители нескольких групп, которые широко распространены в морях и океанах до сих пор.

Находка относится к так называемому «пробелу Паттерсона» — периоду продолжительностью около 10 миллионов лет после падения астероида, когда ископаемые остатки рыб встречаются крайне редко. Из-за нехватки данных ученые долго не могли понять, какие именно виды пережили катастрофу и как формировались современные морские экосистемы.

Исследование показало, что многие древние линии рыб, вероятно, действительно исчезли вместе с другими жертвами массового вымирания. Вместо них в океанах быстро распространились представители окунеобразных — крупнейшей группы современных рыб, в которую входят тунец, скумбрия, окунь и тысячи других видов.

По мнению авторов, именно массовое вымирание создало условия для стремительной эволюции новых групп рыб. Освободившиеся после исчезновения прежних доминирующих видов экологические ниши позволили им быстро занять ключевые позиции в морских экосистемах.

Дополнительный анализ показал, что первые современные рыбные сообщества могли сформироваться в тропических морях, а затем постепенно распространиться по всему миру.