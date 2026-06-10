В Китае создали кран высотой почти с 80-этажный небоскреб

Китайская компания Zoomlion представила башенный кран LW3600-240NB для монтажа ветряных турбин нового поколения.

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По данным производителя, по своим размерам и возможностям кран входит в число крупнейших специализированных машин для строительства наземных ветроэлектростанций.

Почему турбины продолжают расти

В последние годы ветроэнергетика смещается в сторону увеличения размеров установок. Более высокая башня и длинные лопасти позволяют улавливать больше энергии ветра и повышают эффективность станции.

Сегодня высота ступицы современных наземных турбин превышает 150 метров, а перспективные модели приближаются к 200 метрам и выше. Рост размеров сопровождается увеличением массы ключевых узлов: секции башен, гондолы и лопасти могут весить сотни тонн, превращая их транспортировку и монтаж в отдельную инженерную задачу.

Для сравнения: стандартные гусеничные краны на инфраструктурных объектах обычно работают с грузами на высоте около 100–150 метров, при этом их максимальная грузоподъемность на таком расстоянии от центра крана заметно ниже. Башенные краны, используемые в высотном строительстве, хотя и достигают больших высот, редко рассчитаны на перемещение сотен тонн на экстремальных отметках.

На этом фоне заявленные 240 тонн на высоте более 240 метров выводят новую модель в отдельный класс техники для энергетического строительства.

Традиционные гусеничные краны могут выполнять подобные задачи, однако требуют крупных площадок, подготовки грунта и длительного монтажа.

Специально для сверхвысоких турбин

В Zoomlion отмечают, что кран разрабатывался под нужды ветроэнергетики, где все чаще используются турбины мощностью свыше 10 мегаватт.

Для работы LW3600-240NB достаточно площадки 35 × 55 метров, при этом снижены требования к несущей способности грунта, что уменьшает объем подготовительных работ.

Кран рассчитан на монтаж башен высотой более 200 метров — сегмента, который, по оценкам отрасли, будет активно расти. Девелоперы стремятся повышать выработку каждой установки, сокращая их общее число, что ведет к дальнейшему увеличению размеров.

Помимо ветроэнергетики, технику планируют применять при строительстве мостов, электростанций, химических предприятий и других крупных объектов.

Работа на экстремальной высоте

Монтаж на такой большой высоте осложняется воздействием ветра, создающим значительные нагрузки на кран и груз. По словам разработчиков, конструкция усилена высокопрочными коваными элементами и рассчитана на работу при ветре до 10 баллов по шкале Бофорта — это уровень сильного шторма, при котором ветер уже серьезно мешает работе техники.

Дополнительно используется система синхронного подъема с двумя гидравлическими цилиндрами, обеспечивающая более стабильное выдвижение башни и перемещение тяжелых элементов. Состояние техники контролируется цифровой системой в режиме реального времени.

Не просто кран, а часть системы

В Zoomlion подчеркивают, что рассматривают новую разработку как элемент комплексного решения для строительства ветропарков.

Концепция предполагает использование совместимых подъемных систем и общей инфраструктуры, превращая монтаж в потоковый процесс. По мере увеличения размеров турбин скорость установки становится не менее важной, чем грузоподъемность техники. В результате ключевым результатом проекта может стать не только рекордная высота подъема, но и изменение подхода к строительству ветроэлектростанций следующего поколения.