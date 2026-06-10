В России запретили ввоз и продажу оборудования Starlink

В России ужесточают правила оборота оборудования для подключения к иностранным системам спутниковой связи, включая Starlink. В стране теперь нельзя будет продавать устройства, для работы которых Госкомиссия по радиочастотам не выделила диапазоны на территории страны. Это следует из пакета антимошеннических поправок к законодательству («Антифрод 2.0»), который Госдума приняла во вторник, 9 июня, во втором и третьем чтениях, сообщают «Известия».

Как заявил газете руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, иностранные спутниковые терминалы позволяют своим владельцам заходить в интернет, не выполняя два требования властей: пропускать трафик через систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которую обязаны использовать операторы связи в России, и фильтровать запрещенный контент. В результате правоохранительные органы лишены возможности получить доступ к этим данным, это позволяет создавать неподконтрольные каналы передачи данных, утверждает эксперт.

По его словам, такими устройствами пользуются злоумышленники.

«Мы сталкивались со схемами, где мошеннические колл-центры использовали спутниковые каналы именно потому, что они выводят их из-под юрисдикции российского мониторинга», — говорит Бедеров.

Кроме того, согласно одобренному Госдумой закону, интернет-ресурсы, предлагающие такое оборудование, будут включаться в реестр запрещенных сайтов. В Ozon газете заявили, что товары, подпадающие под новые ограничения (в том числе терминалы Starlink), уже скрываются с маркетплейса и не доступны к заказу. В Wildberries тоже утверждают, что такое оборудование у них не продается.