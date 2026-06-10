Найден неизвестный науке агрессивный гриб

В Сихотэ-Алинском заповеднике на реликтовом рододендроне Фори ученые выявили опасный гриб. Генетическое исследование подтвердило, что речь идет о ранее неизвестном науке виде. Новооткрытый организм получил наименование Seifertia sikhotensis — название отсылает к горному массиву Сихотэ-Алинь, где был собран исходный биологический материал.

© Сихотэ-Алинский заповедник

До этого открытия род Seifertia включал всего три разновидности: широко распространенную S. azalea (встречается в Северной Америке, Европе и Японии), альпийскую S. alpina и китайскую S. shangrilaensis — все они ассоциируются с растениями рода рододендрон, сообщается на сайте заповедника.

Научное открытие стало результатом совместной работы специалистов Ботанического института РАН (Санкт-Петербург) и сотрудников Сихотэ-Алинского заповедника. Выявленный гриб формирует на вегетативных частях рододендрона — листьях, почках и ветвях — мелкие черные структуры, напоминающие миниатюрные булавки с головками.

Причины внезапной агрессивности местного гриба пока остаются предметом изучения. Исследователи допускают, что S. sikhotensis мог существовать в симбиозе с рододендроном на протяжении долгого времени, но активизировался лишь после того, как растение, ослабленное климатическими изменениями, потеряло способность противостоять инфекции.

За последние 7 – 8 лет грибковое поражение затронуло три из пяти известных в заповеднике популяций рододендрона Фори, рассказала старший научный сотрудник заповедника Светлана Бондарчук. Уязвимость вида объясняется особенностями его физиологии: устьица листьев адаптированы к суровым зимним условиям и не обеспечивают адекватное водоснабжение тканей в периоды аномальной летней жары. Это вызывает стресс и снижает сопротивляемость инфекциям.

Дополнительно ученые выдвигают гипотезу о том, что повышенная восприимчивость популяции связана с крайне низким уровнем генетического разнообразия. Предварительные данные свидетельствуют: все экземпляры рододендрона Фори в заповеднике, вероятно, происходят от единого предкового клона.

Ранее сообщалось, что в Ялтинском заповеднике зацвело опасное растение. Это ясенец, также известный как дикий бадьян и неопалимая купина. Растение содержит эфирные масла, способные вызвать ожог.