Xiaomi разрабатывает «стеклянный» дизайн на базе ИИ для смартфонов
Xiaomi продолжает работу над новым дизайном системы HyperOS 4.0 на базе Android 17, визуальный стиль которой будет называться Liquid Glass UI. Об этом сообщает Huawei Central.
Ключевой особенностью нового дизайна станет использование полупрозрачных элементов с эффектом стекла. Интерфейс будет динамически адаптироваться к содержимому экрана, анализируя обои и фоновые изображения для автоматического подбора цветовой палитры. Предполагается, что за этот процесс будет отвечать ИИ.
Согласно утечкам, Xiaomi также работает над внедрением новых визуальных эффектов, связанных со взаимодействием света и интерфейсных элементов. В компании рассчитывают повысить реалистичность отображения за счет улучшенной прозрачности, глубины резкости и более естественной цветопередачи.
Кроме того, разработчики уделяют внимание плавности анимаций и общей отзывчивости интерфейса. Сроки выхода HyperOS 4.0 пока не раскрываются.
Судя по всему, компания Xiaomi намерена повторить визуальный стиль iOS 26 и iOS 27, в котором дебютировал дизайн Liquid Glass.