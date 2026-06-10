Ученые заявили о существовании ранее неизвестного периода «астероидной бомбардировки»

Исследование лунного метеорита NWA 12593, обнаруженного в Мали в 2017 году, показало, что спутник Земли пережил мощнейшее столкновение с астероидом диаметром более 30 километров. Удар полностью расплавил лунные породы и разогрел их до температуры свыше 2370 градусов Цельсия, сообщает ТАСС со ссылкой на ученых.

Возраст катастрофы определили по анализу изотопов свинца в кристаллах циркона. Время падения астероида удивительно точно совпадает с формированием древнейших крупных ударных кратеров на Земле и астероиде Веста — примерно 3,5 млрд лет назад.

Это совпадение указывает, что внутренняя Солнечная система продолжала периодически сталкиваться с крупными астероидами даже после завершения эры так называемой поздней тяжелой бомбардировки, которая началась около 4,1 млрд лет назад и закончилась 3,8–3,9 млрд лет назад.

По словам исследователей, открытие может изменить представления об истории ранней Солнечной системы. Если выводы подтвердятся, то Земля, Луна, Марс и другие тела пережили еще один, ранее неизвестный этап интенсивной «астероидной бомбардировки» — спустя сотни миллионов лет после окончания эпохи крупнейших космических столкновений.