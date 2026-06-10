Оценены перспективы добычи полезных ископаемых на Луне

Простая геологическая история Луны не позволила сформироваться богатым месторождениям, ограничив ресурсы спутника лишь возможными запасами титана, железа и ванадия, отметил руководитель Роснедр Олег Казанов.

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Разнообразия полезных ископаемых на Луне ждать не стоит, однако там могут находиться запасы титана, железа и ванадия, передает РИА «Новости».

По словам руководителя Роснедр Олега Казанова, формирование месторождений напрямую зависит от сложности геологических процессов.

«Большого разнообразия там не ожидается. Пробы, доставленные с Луны, показывают: возможно, там есть месторождения титана, железа, ванадия. Но особого интереса они не представляют, этих ресурсов достаточно на Земле», – заявил Казанов.

Он пояснил, что наша планета прошла сложный путь развития и остается активной, что и создает богатство недр.

Недавние открытия китайских и американских ученых, обнаруживших на спутнике минералы с редкоземельными металлами, также не говорят о перспективах добычи. Современные технологии позволяют находить такие элементы почти везде, но это не означает наличия промышленных концентраций, отметил глава ведомства.

Единственным необычным ресурсом эксперт назвал лунный реголит с высоким содержанием изотопа гелия-3, который теоретически применим для охлаждения процессоров. Однако в настоящее время спрос на него невелик, а технологий для добычи в космосе пока нет. Таким образом, потенциальные причины освоения Луны лежат вне плоскости геологии, резюмировал Казанов.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил важность ядерной установки для работы лунной базы.

В 2033–2035 годах Россия и Китай рассматривают возможность совместной миссии по доставке на Луну и установке на ее поверхности ядерной энергоустановки.