Прошлое Солнца назвали одной из крупнейших загадок астрофизики

Восстановление истории Солнца остается одной из крупнейших нерешенных задач астрофизики, поскольку ученые могут проследить характер его активности лишь на протяжении последних 10 тыс. лет.

Об этом в интервью ТАСС сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

"Жизнь появилась где-то 4 млрд лет назад, когда Солнце было совсем другим. Это большая нерешенная задача - восстановить прошлое Солнца", - отметил он, отвечая на вопрос о загадках Солнца, которые предстоит решать ученым будущего.

По словам эксперта, исследователи способны проследить историю солнечной активности примерно на 10 тыс. лет назад, однако этот период крайне мал по сравнению с возрастом Земли. Но более ранних сведений, за 100 тысяч или миллион лет назад, нет, так как за такое время солнечная радиация не оставляет никаких следов.