В России появится «черный список» смартфонов

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает основы работы базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) в России. Об этом сообщает ТАСС.

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Законопроект будет работать так: при ввозе мобильных устройств в страну каждое из них будет получать «уникальный 15-значный паспортный номер» (IMEI), с помощью которого можно будет идентифицировать гаджет. Сам закон подразумевает создание базы данных, которая содержит IMEI-номера всех устройств с указанием, какие из них являются разрешёнными к использованию, а какие — запрещёнными.

Во вторую категорию войдут «нелегально ввезённые или ворованные аппараты». Как объяснил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, подобные устройства будут попадать в чёрные списки и не смогут работать в российских мобильных сетях.

Вносить сведения в базу будут операторы и госорганы, их перечень установит правительство. Мобильные операторы также должны будут указывать в базе, за какой SIM-картой закреплено устройство с IMEI-номером.