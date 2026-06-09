Евросоюз и Apple поспорили их-за Siri AI

Европейская комиссия заявила, что запуск нового ИИ-ассистента Siri AI в странах Евросоюза не состоится по решению самой Apple. По словам представителей регулятора, компания не смогла разработать решения, соответствующие требованиям европейского законодательства в области совместимости, конфиденциальности и безопасности данных. Об этом сообщает издание MacRumors.

Как сообщили в Еврокомиссии, вместо поиска способа привести сервис в соответствие с нормами ЕС Apple запросила освобождение от обязательств по обеспечению совместимости в рамках закона Digital Markets Act. В Брюсселе подчеркнули, что такая возможность законодательством не предусмотрена.

Позиция регулятора расходится с заявлениями Apple. Накануне компания сообщила, что Siri AI не будет доступна пользователям iPhone и iPad в Евросоюзе, обвинив европейские власти в нежелании поддержать предложенные варианты решения проблемы. В частности, Apple предлагала систему Trusted System Agent, которая позволила бы сторонним голосовым помощникам безопасно получать доступ к тем же возможностям устройства, что и Siri AI.

В Еврокомиссии утверждают, что вопрос не касался обсуждения конкретных технических решений, поскольку Apple добивалась полного освобождения от требований законодательства. При этом сама компания ранее заявляла, что нормы DMA фактически требуют предоставления сторонним ИИ-системам практически неограниченного доступа к устройствам пользователей.