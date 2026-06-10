Apple поделилась статистикой распространения iOS 26

Apple опубликовала свежую статистику распространения iOS 26 и iPadOS 26 накануне начала конференции WWDC 2026 и выхода первой бета-версии iOS 27 для разработчиков. Об этом сообщает издание MacRumors.

По данным компании, по состоянию на 7 июня 2026 года iOS 26 была установлена на 86% iPhone, выпущенных за последние четыре года. Среди всех активных смартфонов Apple доля устройств с этой версией операционной системы составила 79%.

Что касается планшетов, iPadOS 26 используют 79% iPad, представленных за последние четыре года, и 68% всех активных iPad.

Для сравнения, годом ранее Apple сообщала, что iOS 18 была установлена на 88% iPhone последних четырех лет и на 82% всех iPhone. Доля iPad с iPadOS 18 тогда составляла 81% среди относительно новых устройств и 71% среди всех планшетов компании.

Статистика основана на данных устройств, которые совершали операции через App Store. В Apple отметили, что этот отчет станет последним для iOS 26, поскольку компания уже начала тестирование iOS 27.