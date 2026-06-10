Свежая нейросеть Xiaomi выдала более 1000 символов в секунду

Xiaomi представила сверхбыстрый режим работы (UltraSpeed) своей большой языковой модели MiMo-V2.5-Pro. Нейросеть содержит 1 триллион параметров и при этом может работать на обычных видеокартах.

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Скорость генерации текста превышает 1000 токенов в секунду. Предыдущая модель Xiaomi выдавала 150 токенов в секунду. В данном случае токен примерно равен одному символу или части слова.

Однако у сверхбыстрого режима есть два ограничения. Во-первых, дороже. В три раза. Во-вторых, он пока доступен не всем.

До 23 июня компания проводит тестовый доступ только для разработчиков и компаний. Тем, кого одобрят, дадут две недели бесплатного тестирования, но не более 10 запросов в день, сеанс до 30 минут и автоматическое отключение при простое больше 5 минут.