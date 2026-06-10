NASA раскрыло подробности новой космической миссии «Артемида-3»

В состав экипажа миссии «Артемида-3» войдет астронавт от Европейского космического агентства. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил глава NASA Джаред Айзекман.

Командиром экипажа назначен американский астронавт Рэнди Брезник. Функции пилота будут возложены на итальянца Луку Пармитано.

Еще двое американцев, Фрэнк Рубио и Андре Дуглас, выступят в качестве специалистов миссии. Запасным членом экипажа назначен Боб Хайнс.

Полет будет проходить на околоземной орбите, основная его цель — отточить использование нескольких ракет для отправки и высадки людей на Луну.

— Мы используем миссию «Артемида-3» для того, чтобы войти в ритм кампаний с несколькими пусками, проверить совместимость нескольких систем, — цитирует руководителя ТАСС.

Экипаж миссии Artemis II успешно вернулся на Землю 10 апреля. Приводнение в Тихом океане у побережья Сан-Диего произошло в 20:07 по восточному времени США (3:07 мск 11 апреля).

В ходе полета команда облетела Луну по кругу, установив рекорд по удаленности человека от планеты. 3 апреля NASA выложило первый за почти 55 лет снимок общего плана Земли.