В немецком замке найдена колба XV века для алхимических опытов

Археологические раскопи на территории старинного замка Гнандштайн в округе Лейпциг привели к неожиданному открытию, приоткрывающему дверь в мир ранней европейской науки. Во время строительных работ на участке разрушенного западного крыла исследователи из Ведомства по археологии Саксонии обнаружили уникальный сосуд XV–XVI веков.

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Его необычная форма — вытянутый луковицеобразный корпус, три небольшие устойчивые ножки и круто восходящее узкое горлышко — сразу указала экспертам на то, что перед ними далеко не обычная кухонная утварь.

Инженерия алхимии: как работал прибор

Археологи идентифицировали находку как перегонную колбу, служившую ключевым элементом средневекового дистилляционного аппарата. Устройство работало по четкому физическому принципу: в нижнюю часть наливали исходное сырье, сверху на горлышко надевался специальный куполообразный колпак («шлем»). При нагревании пары жидкости поднимались вверх, конденсировались на относительно холодных стенках купола и стекали по специальным желобам в приемную емкость.

Изделие выполнено на высоком ремесленном уровне: изнутри оно покрыто желтой глазурью, а снаружи — частично зеленой. Использование керамики, как и стекла, в таких процессах было осознанным технологическим выбором мастеров прошлого. В отличие от металлической посуды, которая вступала в реакцию с кислотами и спиртами, выделяя вредные примеси, обоженная глина оставалась химически нейтральной к агрессивным веществам.

© Sven Kretzschmar, Landesamt für Archäologie Sachsen

Загадка без осадка: золото, водка или лекарство?

В эпоху позднего средневековья и раннего Нового времени дистилляция находилась на стыке медицины, металлургии, натурфилософии и того, что принято называть алхимией. Саксония традиционно являлась богатым горнодобывающим регионом, поэтому подобные приборы здесь имели колоссальное практическое значение. Находка из Гнандштайна интригует ученых главным вопросом: для чего именно ее использовали?

Поскольку внутри сосуда не сохранилось видимого химического осадка, исследователи осторожны в финальных выводах и выделяют три равновероятных сценария:

Производство кислот: дистилляция требовалась для получения серной и азотной кислот, незаменимых при анализе металлов, аффинаже золота и ювелирном деле.

Аптекарское дело: вываривание трав, семян и смол для получения концентрированных эфирных масел и целебных эссенций.

Создание «воды жизни»: перегонка вина в крепкий алкоголь (aqua vitae). В XV веке прозрачная жидкость, которая горела как огонь и не портилась, воспринималась как чудодейственное лекарство и консервант.

Находка в Гнандштайне ценна тем, что она лишает алхимию ее сугубо мистического, сказочного ореола поисков Философского камня. Сосуд доказывает: в стенах цитадели велась кропотливая, методичная лабораторная работа. Именно из таких практических экспериментов по нагреванию, кристаллизации и разделению фракций впоследствии зародились современные химия, фармакология и металлургическая индустрия.