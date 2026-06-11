В России зафиксировали бум спроса на облачные вычисления из-за ИИ

Российский рынок инфраструктурных облачных сервисов по итогам 2025 года увеличился на 29%, достигнув 96 млрд рублей. Аналогичный рост показал сегмент платформенных сервисов в публичном облаке, объем которого составил 38 млрд рублей. Такие данные приводят «Ведомости», ссылаясь на совместное исследование Apple Hills Digital, Cloud.ru, Selectel и VK Tech.

Исследование основано на опросе 419 компаний различного масштаба из государственного сектора, IT, телекоммуникаций, промышленности, транспорта, строительства и медиа.

Главными факторами роста инвестиций в облачные технологии респонденты назвали увеличение объемов данных (33%) и модернизацию бизнеса (32%). По 30% участников исследования указали на подорожание оборудования и усиление требований к информационной безопасности. Еще 27% считают одним из драйверов развития рынка искусственный интеллект, тогда как импортозамещение отметили лишь 20% опрошенных.

Авторы исследования также зафиксировали рост популярности мультиоблачных стратегий. Около 30% компаний используют услуги двух облачных провайдеров, 15% работают сразу с тремя поставщиками, а 13% – с четырьмя. Только 42% организаций продолжают сотрудничать с одним вендором. Чаще всего бизнес выбирает несколько облачных платформ для снижения зависимости от одного поставщика, оптимизации затрат и повышения устойчивости ИТ-инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что использование сервисов нескольких провайдеров соответствует мировой практике и позволяет компаниям гибко распределять нагрузки, соблюдать требования регуляторов, повышать отказоустойчивость систем и получать дополнительные вычислительные ресурсы для проектов в области ИИ.