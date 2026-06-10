Россияне пожаловались на проблемы после установки бета-версии iOS 27

Спустя несколько дней после анонса iOS 27 первые российские пользователи бета-версии операционной системы пожаловались на проблемы с производительностью и автономностью устройств. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Чаще всего пользователи жалуются на заметное сокращение времени автономной работы. По словам бета-тестеров, некоторые модели iPhone начали расходовать заряд значительно быстрее обычного, а в отдельных случаях наблюдаются неожиданные отключения устройств при оставшемся заряде аккумулятора.

Кроме того, владельцы смартфонов сообщают о нестабильной работе отдельных приложений. Часть программ перестала запускаться после обновления, а некоторые пользователи столкнулись с проблемами доступа к App Store при использовании российских учетных записей. При этом аккаунты, зарегистрированные в других регионах, продолжают работать в штатном режиме.

Также пользователи сообщают о сбоях при работе ИИ-инструментов редактирования изображений, включая расширение фотографий и изменение композиции кадра. В ряде случаев система выдает ошибку.

Стоит отметить, что подобные проблемы являются характерными для ранних бета-версий операционных систем. Apple традиционно использует этап публичного тестирования разработчиками для выявления ошибок и оптимизации производительности перед выпуском финальной версии iOS 27. Корреспондент «Газеты.Ru» не обнаружил вышеописанные проблемы, за исключением нескольких «сломанных» приложений.

Полноценный релиз iOS 27 состоится лишь осенью, вскоре после презентации iPhone 18 Pro.