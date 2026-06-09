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В джунглях Амазонки обнаружен паук, маскирующийся под «зомби-гриб»

Газета.Ruиещё 1

В тропических лесах Амазонии ученые обнаружили новый вид паука, который почти неотличим от смертоносного гриба-паразита. Существо, получившее название Taczanowskia waska, было найдено в эквадорских джунглях цепляющимся вниз головой за лист, пишет Daily Star.

Обнаружен паук, маскирующийся под «зомби-гриб»
© Газета.Ru

Первоначально исследователи приняли его за обычный гриб. Однако при ближайшем рассмотрении странное образование оказалось хищником, использующим уникальную маскировку. Taczanowskia waska стал первым пауком, имитирующим гриб Gibellula — реального «зомби-паразита», который заражает паукообразных, а затем прорастает сквозь их тела.

Для создания образа паук отрастил на брюшке вытянутые бугорки и приобрел бледный пастообразный цвет, соответствующий грибковому поражению. Застывая неподвижно под листьями в местах, где растет этот гриб, он обманывает хищников, заставляя их видеть в нем гниющую добычу.