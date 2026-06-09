Госдума приняла закон о единой базе кодов мобильных телефонов

Российские парламентарии утвердили во втором и третьем чтениях инициативу об учете кодов мобильных устройств, документ разработали еще в декабре 2025 года в правительстве.

Новый реестр включит сведения о разрешенных и запрещенных к использованию в стране гаджетах, передает РИА «Новости».

Уникальный 15-значный номер присваивается каждому аппарату с SIM-картой и позволяет точно распознать его в сети. Заполнять систему поручат сотовым операторам и уполномоченным государственным органам.

Провайдерам категорически запретят обслуживать абонентов, чьи устройства числятся в черном списке. Компания также откажет в услугах при попытке использовать чужой смартфон с одним и тем же номером.

«Плата за включение устройств в единую базу IMEI взиматься не будет», – сообщил ранее глава комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале депутаты поддержали проект закона о контроле за IMEI.