Биохимик, врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасёв в интервью Life.ru объяснил природу запаха свежескошенной травы. Приятный аромат, который со всех дворов доносится летом — это на самом деле «достаточно сложный химический сигнал бедствия растения», «коктейль химических соединений», выделяющийся в ответ на повреждения. Определяющий «травяной» характер придаёт вещество цис-3-гексеналь, или листовой альдегид. У человека к нему невероятная чувствительность: мы способны уловить этот запах при его концентрации в воздухе всего 0,25 части на миллиард.

Способность тоньше чувствовать аромат травы — вопрос генов. За это отвечает ген OR2J3, кодирующий обонятельный рецептор, который напрямую взаимодействует с молекулами цис-3-гексеналя. Варианты этого гена определяют, у кого чувствительность развита больше, а у кого меньше.

Эволюционно этот запах помогал нашим предкам выживать: он указывал на богатые пищей леса и поля. «Зеленый запах» (green odor) из листьев исследователи связывают со способностью блокировать выброс гормонов стресса и снижать кровяное давление в стрессовых ситуациях. Кроме того, его компоненты воздействуют на гиппокамп — участки мозга, где формируются эмоции и память, вызывая чувство комфорта и ностальгии.

Летучие соединения травы действуют как природный антисептик: фитонциды и другие вещества подавляют рост болезнетворных бактерий в воздухе. Однако для аллергиков аромат может быть опасен, вызывая «сенную лихорадку». Скашивание обработанных полей поднимает в воздух взвесь гербицидов и пестицидов, способную спровоцировать токсическое воздействие и сбои иммунитета. К слову, недавно ученые разработали «молекулярный щит» — назальный препарат на основе моноклональных антител, который может предотвращать развитие аллергических реакций на пыльцу растений.