Названа причина ускоренного повышения уровня моря

Тщательный анализ научных данных показал, что темпы повышения уровня моря ускоряются. Хотя обычно все внимание приковано к таянию ледников, именно медленное и неуклонное тепловое расширение океанов вносит наибольший вклад в глобальный подъём воды. Международная команда учёных смогла наконец устранить многолетние несоответствия в климатических моделях и с высокой точностью определить, что почти половина наблюдаемого подъёма вызвана просто тем, что нагретая вода занимает больше места.

Хотя обычно считается, что таяние ледников и сокращение ледяного покрова способствуют повышению уровня моря, медленное и неуклонное расширение наших океанов часто остаётся незамеченным. Как показывают исследования, это явление стало основной причиной повышения уровня моря во всём мире, потому что когда вода в океане нагревается, она расширяется в пространстве, что означает, что морская вода занимает больший объём.

Анализ, проведённый международной командой учёных, помогает устранить некоторые несоответствия, где таяние льдов и потепление океанов не совсем соответствовали наблюдаемому нами подъёму. Как поясняет американский исследователь Джон Абрахам, в течение многих лет существовал удручающий разрыв между тем, насколько сильно наблюдался подъём уровня мирового океана, и тем, насколько могли объяснить это отдельными причинами.

«Эта работа показывает, что с помощью более совершенных инструментов, процессов и более разумного анализа этот пробел в знаниях может быть ликвидирован, и теперь мы можем с большей уверенностью объяснить повышение уровня моря — процесс, который называется балансированием бюджета глобального среднего уровня моря», — поясняет специалист.

Исследователи разделили свой анализ на три временных периода: долгосрочный обзор с 1960 по 2023 год, охватываемый датчиками приливов и спутниками, затем эпоху спутниковых изображений с 1993 по 2023 год и период с 2005 по 2023 год, когда учёные использовали для мониторинга океана специальные буи, известные как поплавки Argo. Как показывают данные, с 1960 года средний глобальный уровень моря повышался в среднем на 2,06 миллиметра в год, однако рост ускоряется: в период с 2005 по 2023 год уровень поднимался на 3,94 миллиметра в год, что примерно вдвое превышает средний многолетний показатель.

Исследователи обнаружили, что с точки зрения факторов, способствующих потеплению, 43 процента этого роста приходится именно на расширение океанов, тогда как на таяние горных ледников приходится 27 процентов, на Гренландский ледяной щит — 15 процентов, на Антарктический ледяной щит — 12 процентов, а оставшиеся три процента связаны с изменениями в запасах воды на суше.

Исследователи предупреждают, что эти тенденции сохранятся в течение значительного периода времени, поскольку моделирование показывает, что даже если человечество быстро сократит выбросы, мировой океан будет продолжать нагреваться ещё как минимум полвека.

Считается, что в ближайшие десятилетия миллионы жизней и средств к существованию окажутся под угрозой, и долгосрочные последствия скажутся на каждом жителе Земли, независимо от того, живёт ли он вблизи океана или нет, поскольку повышение уровня моря нарушит продовольственные сети, коммерческие связи и распределение населения.