В Помпеях обнаружили останки лошади, погибшей при извержении Везувия

В Помпеях археологи обнаружили скелеты двух лошадей, погибших во время ранней фазы извержения Везувия в 79 году н.э.

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Находка сделана в комплексе Дома целомудренных влюбленных — крупного хозяйственного здания, которое включало пекарню, жилые помещения и конюшню.

Повторные раскопки и неожиданный результат

Останки выявили во время повторного изучения ранее раскопанного участка. Археологи работали с уже известным археологическим контекстом, однако новые расчистки и анализ позволили обнаружить ранее не зафиксированные детали.

По данным Археологического парка Помпеи, найдены два скелета лошадей, обозначенные как RP1 и RP2. Первый принадлежал взрослому животному примерно 10–12 лет, второй — более молодому, в возрасте от 3,5 до 6 лет.

Изначально речь шла о повторной очистке сложного слоя завалов внутри комплекса, однако именно в этих отложениях и были выявлены останки животных.

Как развивалась катастрофа

Исследователи связывают гибель животных с начальной фазой извержения, когда Помпеи уже испытывали сильные землетрясения, но основное выпадение вулканического материала еще не началось.

Ключевым аргументом стала стратиграфия. В районе костей отсутствует слой пемзы, известной как лапилли, который характерен для более позднего этапа извержения. Это указывает, что животные погибли до активного осаждения вулканических обломков.

Дополнительным подтверждением считается наличие массивной деревянной балки, обнаруженной поверх скелетов. По оценке специалистов, конструкция могла обрушиться в результате сейсмических толчков в первые минуты катастрофы и придавить животных.

Предметы упряжи и следы использования

В случае одного из животных, RP1, археологи зафиксировали железные элементы упряжи, а также стеклянные бусины синего и белого цвета. Эти детали указывают, что животные были не просто частью хозяйства, а использовались в рабочих процессах комплекса.

Украшенные элементы упряжи также позволяют предположить, что животные могли иметь более высокий статус в хозяйственной системе, чем обычные тягловые.

Дом пекарни и конюшен

Дом целомудренных влюбленных (Casa dei Casti Amanti) представляет собой один из наиболее изученных хозяйственных комплексов Помпей. Он включал пекарню с печами, помещения для хранения зерна, рабочие зоны и жилые комнаты.

Ранее здесь уже находили останки других животных, использовавшихся для приведения в движение жерновов и транспортировки зерна. Это подтверждает, что животные были встроены в производственный цикл пекарни и играли важную роль в экономике дома.

Значение для исследований Помпей

По словам директора Археологического парка Помпеи Габриэля Цухтригеля, подобные находки позволяют расширить понимание не только человеческой жизни, но и роли животных в древнем городе.

«Это возможность узнать не только о человеческих жизнях, оборванных во время извержения, но и о жизни животных», — отметил он.

Он также подчеркнул, что комплекс дает редкую возможность изучать взаимодействие людей и животных в рамках одной хозяйственной системы, включая производство и повседневную работу.

Скелеты лошадей помогают уточнить последовательность событий первых часов извержения Везувия и показывают, как быстро сейсмическая активность могла разрушать здания еще до основного выброса вулканического материала.