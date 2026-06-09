Названа самая сильная угроза от ИИ

Почти 90% опрошенных специалистов по кибербезопасности, юристов и разработчиков считают наиболее критичной угрозой от ИИ передачу приватных данных в публичные нейросети. Это следует из презентации ассоциации BISA, показанной на пресс-конференции в ТАСС.

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Согласно результатам исследования, 89% респондентов видят главный риск, что сотрудники передают конфиденциальную корпоративную информацию в общедоступные нейросети. Примерно 59% опасаются неконтролируемой передачи данных встроенными ИИ-агентами и раскрытия информации третьим лицам.

Случаи утечек из-за использования искусственного интеллекта фиксируют 46% участников опроса (23% сталкивались лично, а 23% знают об инцидентах). Большинство респондентов (59%) при этом частично согласны с необходимостью регулирования ИИ, но при условии, что меры не повлияют на эффективность бизнеса. Опрошенные выступают за поддержку российских аналогов зарубежных решений.

Дополнительно 46% участников исследования отметили, что в их организациях использование ИИ разрешено, но с ограничениями. Для снижения рисков 48% компаний проводят обучение сотрудников безопасной работе с нейросетями, 30% усиливают технический контроль, 22% разрабатывают внутренние политики работы с ИИ и сгенерированным контентом.

Около 59% респондентов считают, что польза от применения ИИ в бизнес-процессах превышает риски, но только при грамотном подходе к регулированию. Однако 34% видят больше рисков, чем пользы, а 7% затруднились с оценкой из-за динамичного развития технологии.