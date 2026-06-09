ИИ Google для заметок научился создавать таблицы и писать код

Google обновил инструмент NotebookLM. Специальное ПО для работы с заметками теперь стал ещё полезнее: может писать код, создавать таблицы, презентации, графики и изображения. Все эти файлы можно сразу скачать в форматах PDF, Word, Excel, PowerPoint и других.

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Раньше, нужно было загружать свои источники. Теперь можно просто написать вопрос или идею — и программа сама найдёт подходящие материалы в поисковике. При этом все источники остаются “под контролем”: можно выбирать, какие добавлять, и видно, откуда взята каждая информация.

Внутри NotebookLM теперь работает новая версия ИИ Google Gemini 3.5 и модель для программирования Antigravity. Google хвалится, что новая версия лучше старой более чем на 65% в ключевых задачах. Особенно силён NotebookLM в анализе больших документов и поиске информации в интернете.

Обновление доступно подписчикам Google AI Ultra и бизнес-клиентам с соответствующими тарифами. Позже станет доступна и другим.