«Бюро 1440» потеряло один из первых спутников группировки «Рассвет»

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» потеряла один из спутников первого серийного запуска группировки «Рассвет». Об этом свидетельствуют данные сервисов отслеживания космических аппаратов N2YO и CelesTrak.

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Спутники были выведены на орбиту 23 марта 2026 года. Тогда компания запустила 16 серийных аппаратов, которые должны стать основой будущей низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет. Сейчас на орбите находятся 15 спутников первого пакетного запуска, а также шесть экспериментальных аппаратов «Рассвет-1» и «Рассвет-2».

Проект «Рассвет» предполагает создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет по всей территории страны. К 2030 году компания планирует вывести на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты.

Разработка системы ведется в рамках национального проекта «Экономика данных». Согласно планам, до конца десятилетия на создание группировки будет направлено 102,8 млрд рублей из федерального бюджета и еще 329 млрд рублей собственных средств компании.

В апреле заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Роскосмоса» Борис Глазков сообщал, что спутниковый интернет от группировки «Рассвет» для корпоративных клиентов может стать доступен в России в 2027–2028 годах.

«Газета.Ru» запросила комментарий у «Бюро 1440».