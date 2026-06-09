У собора Парижской Богоматери нашли керамику с загадочными символами

Во время раскопок на переднем дворе Собора Парижской Богоматери археологи обнаружили монету IV века с изображением императора Константина и осколки средневековой керамики. На осколках сохранились загадочные символы, которые пока не смогли расшифровать.

Раскопки проводятся в преддверии работ по благоустройству. После пожара 2019 года парижские власти решили высадить деревья на открытой площади перед собором, чтобы обеспечить тень. Но поскольку это место имеет историческое значение, перед началом земляных работ его должны обследовать ученые.

К настоящему моменту удалось найти около сотни различных предметов. Первые лежали на глубине 50 см, а общая глубина раскопа достигла 4 метров.

Известно, что по мере развития города слои земли под ним постепенно поднимаются. В Риме, по расчетам, с момента падения Римской империи в V веке почва поднялась на 9 метров.

Остров Сите в Париже считается старейшей частью города. По словам археологов, когда собор начинали строить в 1163 году, вся площадь была застроена средневековыми домами, разделенными единственной улицей. В настоящее время раскопки достигли подвалов этих домов. Под ними находятся зерновые ямы времен Меровингов и Каролингов, датируемые VI — X веками, еще ниже — густонаселенный римский квартал IV и V веков.

Ученые намерены продолжать раскопки. Строительство новой площади должно быть в основном завершено к 2028 году. Там появятся 160 деревьев и водоемы, чтобы смягчить вызванную глобальным потеплением летнюю жару, сообщает The Associated Press.

Ранее стало известно, что в Нидерландах нашли останки мушкетера д'Артаньяна. Впоследствии исследования признали незаконными. Нарушение археологических норм при первоначальных раскопках привело к «значительной утрате научной ценности находки, заявили в муниципалитете.