Ученый рассказал, к чему приведет замена человека роботами в космосе

Успешная замена человека роботами при работе в открытом космосе или на других небесных телах обеспечит радикальный скачок во внеземном строительстве.

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Такое мнение на подкасте дискуссионного клуба "Наследие XXI" выразил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

"Много сейчас стали говорить, что в космосе человека не будет, но вот будут роботы. Ну, даже есть такие мнения, что вообще пилотируемой космонавтики не будет. Если мы говорим о самом [главном] - это скорее время работы человека в скафандре за пределами герметичного объема. <...> Если роботы заменят человека вот на этом ресурсе, вот на этой работе, будь то на Луне сборка или на Земле, или околоземном пространстве, это уже будет такой радикальный скачок нашей способности что-то построить в космосе", - отметил он.

Кроме того, по словам Петруковича, вывод энергоемких предприятий в космос может также стать драйвером освоения космического пространства. На сегодняшний день главным препятствием для реализации подобных планов остается нехватка необходимых энергетических ресурсов. При этом перенос промышленности на орбиту не принесет с собой необходимости в космическом переселении, считает директор ИКИ РАН.