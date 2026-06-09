Apple допустила ошибку и напугала владельцев Apple Watch 9

Apple допустила ошибку и напугала владельцев относительно новых Apple Watch
Apple подтвердила совместимость Apple Watch Series 9 с новой операционной системой watchOS 27 после того, как устройство по ошибке не было указано на официальной странице поддержки обновления. Об этом сообщает издание MacRumors.
Сразу после презентации на WWDC 2026 компания обновила сайт и опубликовала список совместимых моделей, в который вошли Apple Watch SE 3, Series 10, Series 11, Ultra 2 и Ultra 3. Из-за отсутствия в перечне Series 9 пользователи предположили, что часы лишились поддержки новой системы, несмотря на использование того же чипа S9, что и в Ultra 2. Кроме того, Series 9 являются довольно актуальной моделью, вышедшей в сентябре 2023 года.
Позднее владельцы Apple Watch Series 9 сообщили, что смогли установить первую бета-версию watchOS 27 для разработчиков. После этого Apple подтвердила, что отсутствие модели в списке было ошибкой, и обновила информацию на своем сайте.
При этом watchOS 27 действительно прекращает поддержку Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, оригинальных Apple Watch Ultra и Apple Watch SE второго поколения. По данным MacRumors, это стало крупнейшим за один год сокращением списка поддерживаемых моделей Apple Watch.
Среди основных нововведений watchOS 27 – новое приложение Siri AI, расширенная аналитика тренировок, поддержка испанского языка в функции Workout Buddy и другие улучшения.