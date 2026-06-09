Apple допустила ошибку и напугала владельцев Apple Watch 9

Apple подтвердила совместимость Apple Watch Series 9 с новой операционной системой watchOS 27 после того, как устройство по ошибке не было указано на официальной странице поддержки обновления. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Сразу после презентации на WWDC 2026 компания обновила сайт и опубликовала список совместимых моделей, в который вошли Apple Watch SE 3, Series 10, Series 11, Ultra 2 и Ultra 3. Из-за отсутствия в перечне Series 9 пользователи предположили, что часы лишились поддержки новой системы, несмотря на использование того же чипа S9, что и в Ultra 2. Кроме того, Series 9 являются довольно актуальной моделью, вышедшей в сентябре 2023 года.

Позднее владельцы Apple Watch Series 9 сообщили, что смогли установить первую бета-версию watchOS 27 для разработчиков. После этого Apple подтвердила, что отсутствие модели в списке было ошибкой, и обновила информацию на своем сайте.

При этом watchOS 27 действительно прекращает поддержку Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, оригинальных Apple Watch Ultra и Apple Watch SE второго поколения. По данным MacRumors, это стало крупнейшим за один год сокращением списка поддерживаемых моделей Apple Watch.

Среди основных нововведений watchOS 27 – новое приложение Siri AI, расширенная аналитика тренировок, поддержка испанского языка в функции Workout Buddy и другие улучшения.