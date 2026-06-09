В Сбере рассказали о функциях генерации и редактирования изображении с помощью ИИ

Сбер добавил в «ГигаЧат» новые инструменты для редактирования изображений. Пользователи могут загружать до трех фотографий для генерации и редактирования изображений, вручную убирать или заменять объекты на готовых снимках без использования профессиональных программ.

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Функция генерации по нескольким фотографиям позволяет загрузить до трех изображений и одним запросом собрать из них новое. Модель извлекает из каждого фото нужный элемент, например, стиль, персонажа, фон или объект, и собирает финальный результат. Пользователь сам управляет логикой: например, можно один раз задать персонажа или образ и воспроизводить его в любых сценах и окружении.

С помощью детального редактирования можно вручную обвести кистью нужную область на изображении и указать, что с ней сделать: отредактировать, удалить объект или заменить его на другой. Инструмент позволяет достраивать изображения — добавлять недостающие фрагменты или точечно вписывать новые элементы в готовую сцену. Детальное редактирование пригодится, когда сложно описать словами, где и как добавить, убрать или изменить деталь.

В функции автоподбора формата модель сама определяет оптимальное соотношение сторон на основе содержания запроса: например, портрет человека дает вертикальный кадр, панорама города — горизонтальный, обложка альбома — квадрат. Пользователь может также указать назначение изображения «пост для блога», «баннер» или «аватар» — и формат подтянется автоматически.

«Мы строим ИИ-помощника, который берет на себя рутину — освобождает время человека для того, что действительно важно. "ГигаЧат" должен давать уверенность, что любая задача решаема, вне зависимости от того, есть ли у человека специальные навыки или нет. Чем меньше технических барьеров стоит между идеей и результатом, тем больше людей могут реализовывать свои замыслы. Визуальный контент сегодня — это и личное творчество, и рабочий инструмент. Мы хотим, чтобы "ГигаЧат" одинаково хорошо справлялся с любыми задачами: будь то иллюстрация для личного проекта или баннер для рекламной кампании», — отметил CTO Kandinsky, управляющий директор по исследованию данных Сбера Денис Димитров.

Отмечается, что обновление будет полезно всем, кто работает с визуальным контентом — в профессиональных и личных проектах: дизайн интерьера и архитектура, мода и ретейл, брендинг и маркетинг, создание контента.