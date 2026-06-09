Появились подробности о нововведениях в watchOS 27

Apple представила на WWDC 2026 операционную систему watchOS 27 для Apple Watch. Одним из главных нововведений стала динамическая сетка приложений, которая автоматически отображает и перестраивает пять наиболее актуальных программ в зависимости от контекста и привычек пользователя. Для перехода к полному списку приложений достаточно нажать на значок в нижней части экрана. Об этом сообщает издание MacRumors.

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В системе также появился новый жест управления: пользователи смогут выбирать виджеты в Smart Stack, однократно соединяя большой и указательный пальцы. Эта функция предназначена для ситуаций, когда вторая рука занята. Smart Stack получил расширенные контекстные рекомендации, включая напоминания о днях рождения, данные о месте парковки автомобиля, настройки будильника перед праздниками и информацию о балансе транспортных карт.

WatchOS 27 позволяет создавать пользовательские пропуска для любых карт и абонементов с QR-кодами или штрихкодами через iPhone, после чего использовать их в приложении Wallet на часах или закреплять в Smart Stack. Там же будут отображаться транспортные карты и удостоверения личности.

Apple также обновила визуальный стиль Liquid Glass, улучшив читаемость интерфейса за счет более равномерного преломления эффектов и повышенной контрастности. Среди других изменений компания отметила ускоренный запуск воспроизведения музыки и расширений приложений, улучшенное подключение к Wi-Fi, более эффективное определение контакта с водой, оптимизацию энергопотребления, поддержку Guest Key и возможность просмотра баланса карт в Wallet.

Кроме того, watchOS 27 включает многочисленные улучшения, связанные с фитнесом, тренировками и отслеживанием сна.