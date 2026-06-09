«Прогресс МС-36» установили на Байконуре для подготовки к запуску

Преодолев более 2,5 тыс. километров по железной дороге, транспортный корабль «Прогресс МС-36» прибыл в монтажно-испытательный корпус для прохождения тщательного предстартового контроля.

Сотрудники корпорации «Энергия» приняли космический грузовик на техническом комплексе, передает Telegram-канал Роскосмоса. Аппарат установили на рабочее место для проведения дальнейших операций в монтажно-испытательном корпусе.

За трое суток транспорт преодолел более 2,5 тыс. километров по железной дороге. Специальный вагон оборудован системой амортизации и поддержания микроклимата, однако после длительного пути требуется тщательная проверка всей аппаратуры.

В рамках входного контроля инженеры проводят внешний осмотр прибывшего груза и тестируют механизмы раскрытия панелей солнечных батарей. Следующим этапом станет непосредственная подготовка к старту по программе снабжения Международной космической станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня составные части ракеты-носителя «Союз-2.1б» для этого корабля благополучно прибыли на космодром.

В конце апреля предыдущий грузовой аппарат «Прогресс МС-34» успешно вывели на орбиту. Спустя двое суток он пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС.