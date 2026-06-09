В Каире нашли уникальную средневековую гидросистему

Совместная египетско-французская экспедиция обнаружила инженерные сооружения эпохи Мамлюков и руины старинной мечети в ходе изучения исторических кварталов. Находка позволяет ученым восстановить неизвестные детали планировки средневекового мегаполиса.

© runews24.ru

По информации министерства туризма и древностей Египта, раскопки велись на территории столичных районов Араб-эль-Ясар и Эль-Хаттаба. Археологи полностью очистили два масштабных каменных колодца глубиной десять и восемь метров, которые в древности снабжали водой Каирскую крепость.

Исследователи зафиксировали остатки четырех колесных механизмов и каменных распределительных каналов, являвшихся финальным звеном знаменитого акведука Мараш. Глава профильного министерства Шериф Фатхи пояснил, что этот стратегический узел водоснабжения ранее не фигурировал в исторических документах.

В секторе Эль-Хаттаба специалисты также обнаружили фундамент исламского религиозного комплекса с уцелевшим михрабом, портиком и элементами полов. Руководитель Французского института восточной археологии Пьер Талле добавил, что рядом с культовым объектом располагается древний склеп с захоронениями разных исторических эпох.

Сейчас на объекте проводятся масштабные уборочные работы, а эксперты занимаются трехмерным цифровым моделированием для точной фиксации архитектурного наследия.