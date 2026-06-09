От «ледниковых стран» на Северном Кавказе остались «небольшие леднички»

За последние 50 лет ледники на Эльбрусе из-за повышения температуры почти на 1°C и увеличения количества осадков отступили примерно на 300 м, сообщила РИА Новости завлабораторией гляциологии Высокогорного геофизического института, доктор географических наук Наталия Кондратьева.

Ученая уточнила, что об этом говорят исследования, проведенные с 2022 по 2025 год. Почти на 300 м отступили Азау, Малый Азау и Гарабаши.

По словам географа, на других ледниковых объектах Кавказа из-за регионального потепления наблюдается аналогичная ситуация. Так, в высокогорной зоне Кабардино-Балкарии за тот же период среднемесячная температура выросла на 0,9°C, а сумма среднемесячных осадков — на 138 мм.

«В Ингушетии, в Чечне их (малых ледниковых форм. — «Газета.Ru») уже практически нет, в Дагестане небольшие леднички еще остались, а ведь там же были целые ледниковые страны», — заявила Кондратьева.

Она добавила, что из-за таяния ледников увеличиваются риски паводков, сходят сели и оползни.

Весной к подтоплению Махачкалы привели в том числе паводки на реках Тарнаирке и Черкес-озене в районе Агач-аула. Они «создали критическую нагрузку» на ливневую систему.