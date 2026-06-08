Глава Apple Тим Кук попрощался: он провел свою последнюю презентацию

Глава Apple Тим Кук закончил презентацию iOS 27 на WWDC прощанием со зрителями, пользователями, разработчиками и партнёрами: для него это была последняя презентация в роли руководителя компании.

"В Apple мы всегда ставили себе цель сделать лучшие продукты во всём мире, чтобы улучшить жизни людей. Это всегда была наша движущая сила. Для меня было честью помочь в исполнении этой миссии с командами, чьё творчество, забота и убеждения продолжали помогать в жизни людей".

Тим Кук ещё будет руководителем Apple до 31 августа 2026 года, а затем его сменит Джон Тернус, который и будет лицом запуска новых iPhone — в этом году, по утечкам, нас ожидает складной iPhone.