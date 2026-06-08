Apple анонсировала ускорение запуска приложений до 30% в новой iOS 27

Новая iOS 27 для iPhone и iPadOS 27 для планшетов позволит приложениям запускаться на 30% быстрее. Обновления операционных систем Apple выйдут осенью, сообщили представители компании в ходе ежегодной конференции WWDC 2026.

Как заявила в рамках презентации представитель Apple Стэйси Форд, компания оптимизировала управление памятью, загрузку процессора и рендеринг дисплея.

Другими улучшениями производительности стало ускорение отображения новых фотографий в библиотеке пользователя на 70% и передачи файлов через AirDrop на 80%. Apple дополнительно подтвердила, что iOS 27 будет поддерживать iPhone 11 и более новые модели.

На конференции компания также анонсировала новую версию macOS 27 Golden Gate. Выход обновлений запланирован на осень 2026 года.