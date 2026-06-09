Редкий «Призрак Кассиопеи» попал на фото

Сотрудники Алтайского заповедника Роман и Татьяна Воробьевы сняли на фото редкую туманность IC63, которую также называют "Призраком Кассиопеи". Об этом они сообщили на странице заповедника во "ВКонтакте".

© Алтайский биосферный заповедник

Как отметили Воробьевы, эта туманность является одним из самых неуловимых объектов северного неба в созвездии Кассиопеи - ее не увидеть даже в телескоп из-за чрезвычайной тусклости. Мешает и находящаяся поблизости звезда Гамма Кассиопеи, которая в 65 тысяч раз ярче Солнца и своей засветкой "забивает" слабый сигнал туманности.

Запечатлеть "призрака" удалось лишь при помощи астрофотографии. С января по май 2026 года Воробьевы вели охоту за туманностью из центральной усадьбы заповедника.

Для финальной картинки астрономам пришлось накопить 456 снимков с узкополосным фильтром и еще немного отдельно звезд. Общая выдержка составила 54 720 секунд (15,2 часа). На съемки ушло 12 ночей за четыре месяца.