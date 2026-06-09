Редкий «Призрак Кассиопеи» попал на фото

Алтайские астрономы поймали на фото в космосе редкого "Призрака Кассиопеи"
Сотрудники Алтайского заповедника Роман и Татьяна Воробьевы сняли на фото редкую туманность IC63, которую также называют "Призраком Кассиопеи". Об этом они сообщили на странице заповедника во "ВКонтакте".
Как отметили Воробьевы, эта туманность является одним из самых неуловимых объектов северного неба в созвездии Кассиопеи - ее не увидеть даже в телескоп из-за чрезвычайной тусклости. Мешает и находящаяся поблизости звезда Гамма Кассиопеи, которая в 65 тысяч раз ярче Солнца и своей засветкой "забивает" слабый сигнал туманности.
Запечатлеть "призрака" удалось лишь при помощи астрофотографии. С января по май 2026 года Воробьевы вели охоту за туманностью из центральной усадьбы заповедника.
Для финальной картинки астрономам пришлось накопить 456 снимков с узкополосным фильтром и еще немного отдельно звезд. Общая выдержка составила 54 720 секунд (15,2 часа). На съемки ушло 12 ночей за четыре месяца.
"Перед вами на фото - газовые облака, раздуваемые мощным звездным ветром от Гаммы Кассиопеи. Расстояние до туманности - около 550 световых лет. Мы видим эту картину такой, какой она была более полутысячи лет назад", - пояснили Воробьевы.