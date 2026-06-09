Найдены «живые свидетели» средневековой чумы в Италии

Новое исследование от ученых из Италии и США показало, что эпидемия Черной смерти в XIV веке оставила четкий след в возрастной структуре средиземноморских лесов. Использование передовых методов радиоуглеродного датирования на базе нового ускорителя частиц позволило установить, что резкое сокращение численности населения Европы привело к масштабному восстановлению лесных экосистем.

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Ученые доказали, что средиземноморские дубы способны доживать почти до тысячи лет, что делает их старейшими цветковыми деревьями в умеренных широтах. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эхо Черной смерти в годовых кольцах

Глобальные кризисы человечества находят неожиданные отражения в живой природе. Анализ вековых дубовых лесов на острове Монтекристо и в горных массивах Аспромонте (Италия) показал, что мощный импульс зарождения новых деревьев начался в первые десятилетия XV века. Это время точно совпадает с периодом после катастрофической вспышки чумы 1347 года, когда из-за гибели людей резко сократились масштабы сельского хозяйства, выпаса скота и вырубки древесины.

Процесс восстановления экосистем зависел от условий среды. На изолированном Монтекристо природа отвоевала свое быстро — пик восстановления занял около столетия. В горах Аспромонте процесс шел медленнее из-за более сурового климата и длительного антропогенного воздействия, истощившего почву еще в дороманские и средневековые времена.

Радиоуглеродный прорыв

Определить возраст древних деревьев традиционными методами почти невозможно: стволы многих вековых гигантов изнутри сгнили или стали полыми. Физики из Центра прикладной физики, датирования и диагностики при Университете Саленто использовали новейший ускоритель частиц для анализа микроскопических фрагментов древесины.

Ученые выяснили, что большинство деревьев укоренилось между 1400 и 1650 годами — в эпоху регулярных вспышек чумы. Также выяснилось, что некоторые дубы на Монтекристо достигают возраста 950 лет. Это расширило научные представления о продолжительности жизни средиземноморских вечнозеленых видов сразу на два столетия. При этом исследователи подтвердили, что размер дерева не отражает его возраст: старейшие особи часто имели меньший диаметр ствола, чем их молодые соседи.

Результаты работы имеют ключевое значение для современных программ по адаптации к изменению климата. Опыт прошлых веков доказывает, что экосистемы обладают колоссальной устойчивостью и способны полностью восстанавливаться за считанные десятилетия, если снизить антропогенное давление.

Сейчас охраняемые зоны Монтекристо и Аспромонте находятся под защитой лесного департамента Карабинеров, который, в частности, спасает уникальные дубы от уничтожения одичавшими козами.